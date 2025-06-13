İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki Çatışmalarda İki Asker Yaralı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 601. Tabur'a bağlı iki askerinin ağır yaralandığını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 5 bin 951'e ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bugün yaşanan çatışmalarda iki askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

Ordunun sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bugün erken saatlerde çıkan çatışmalarda 601. Tabur'a bağlı Mühendislik Birliklerinden iki askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan asker sayısı 5 bin 951'e ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
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