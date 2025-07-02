İsrail Ordusu'ndan Gazze'de Yeni Sürgün Emri

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgeler için yeni bir sürgün emri yayımladı. Ordu, belirlenen yasak bölgelerde yaşayan Filistinlilerin boşaltılması gerektiğini bildirirken, bölgeye düzenlenecek yoğun saldırılarla ilgili tehditte bulundu. Gazze'deki çatışmaların yanı sıra ateşkes tartışmaları da yeniden alevlendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Haritaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan 3 mahalledeki 36, 40 ve 89'ncu blokların boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin kuzeydeki Deyr el-Belah'a gitmelerini ve geri dönmemelerini istedi.

Öte yandan, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması tartışmaları yeniden alevlenirken İsrail ordusunun 98. Zırhlı Birlik'i Gazze Şeridi'ne tekrar girdi.

Bölgede saldırıların şiddetlendiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 647 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 105 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 315 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 64 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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