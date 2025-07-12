İsrail Ordusu'ndan Filistin Tarım Arazilerine Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait tarım arazilerine buldozerle saldırdı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Müdürü Hasan Malihat, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Malihat, Filistinlilerin topraklarını ele geçirmeyi amaçlayan hızlandırılmış yerleşim faaliyetleri planları kapsamında Cenin kentinin doğusundaki Raba beldesinde Filistinlilere ait ekili tarım arazilerinin buldozerle alt üst edildiğini ifade etti.

Filistinli yetkili, araziye İsrail ordusunun koruması altında girildiğini aktardı.

Batı Şeria'da tarım arazilerini hedef alan bu tür saldırıların tekrarlanması sonucu Filistinli çiftçilerin topraklarından mahrum bırakıldığını kaydeden Malihat, bu saldırıların çok sayıda Filistinli ailenin geçim kaynağı için de doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Malihat, tarım arazilerine buldozerlerle zarar verilmesinin bölge sakinlerinin hakları ya da toprak mülkiyeti gözetilmeksizin gerçekleştirilen yerleşim yerlerinin nüfuzunu genişletmeyi amaçlayan sürecin parçası olduğunu vurguladı.

İşgal ve yerleşim politikaları sürüyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu yılın ilk yarısında 2 bin 153 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Komisyona göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yaklaşık 770 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor.

İsrailliler, kaçak yerleşim kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.