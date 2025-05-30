İsrail Ordusu'ndan Cenin'e Baskın: 3 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu'ndan Cenin'e Baskın: 3 Filistinli Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Cenin'in güneyindeki Sanur beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı. Olayla ilgili yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bölgeye çok sayıda askeri birlik ve bir helikopter konuşlandırıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine bağlı Sanur beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesine ve beldenin yakınlarındaki Tersalla bölgesine baskın düzenledi.

Bölgeye çok sayıda İsrail askeri konuşlandırılırken, bir helikopterin de bölgeye yakın bir noktaya iniş yaptığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesinde şarapnelle yaralanan 3 Filistinliye ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi. Yaralı Filistinlilerin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı! Yunanistan tedirgin

Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.