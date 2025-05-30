İsrail Ordusu'ndan Cenin'e Baskın: 3 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine bağlı Sanur beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesine ve beldenin yakınlarındaki Tersalla bölgesine baskın düzenledi.

Bölgeye çok sayıda İsrail askeri konuşlandırılırken, bir helikopterin de bölgeye yakın bir noktaya iniş yaptığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Cenin'in güneyindeki Sanur beldesinde şarapnelle yaralanan 3 Filistinliye ekiplerin müdahale ettiği kaydedildi. Yaralı Filistinlilerin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.