İsrail Ordusu'ndan Acı Açıklama: Gazze'de Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında bulunan "Giv'at Ze'ev" adlı Filistinlilerden gasbedilen topraklarda yaşayan 31 yaşındaki yedek çavuş Shmuel Gad Rahamim'in, birkaç gün önce Gazze'nin güneyinde bir el bombasının patlaması sonucu yaralanmasının ardından öldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrailli asker Rahamim'in güney tugayında görev yaptığı belirtilerek, olayın ardından hastaneye kaldırıldığı ancak doktorların daha sonra İsrail askerinin öldüğünü duyurduğu kaydedildi.

İsrail askerinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 915'e çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 468 oldu.