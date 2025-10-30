İsrail Ordusu'nda Cinsel İşkence Görüntülerinin Sızdırılması İddiası

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasını İsrail Ordusu Askeri Savcısı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin emrettiği iddia edildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, konu hakkında açılan soruşturmanın, Askeri Savcı'nın görüntülerin sızdırılmasından önceden haberdar olduğunu ortaya koyduğu öne sürüldü.

İsmini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, polisin elindeki soruşturma evrakları arasında Askeri Savcı Yerushalmi'nin görüntülerin sızdırılmasında aktif rol oynadığını gösteren materyaller olduğu, Yerushalmi'nin görüntülerin medyaya aktarılmasını kendisinin emrettiği ve görüntülerin sızdırıldığı gün yayınlanmadan birkaç saat önce videonun sızdırılacağı konusunda önceden bilgilendirildiği iddialarına yer verildi.

Aşırı sağcı Bakan, Askeri Savcı'ya tepki gösterdi

Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin cinsel işkenceye maruz kalmasına ilişkin görüntülerin sızdırılmasına tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Bakan Bezalel Smotrich, Askeri Savcı Yerushalmi'yi hedef aldı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Askeri Savcı'yı eleştirdiği ve tehdit ettiği bir görüntülü mesaj yayınladı.

Smotrich, yaşananların bir "deprem" olduğunu iddia ederek "Eğer iddialar doğruysa savcı parmaklıklar arkasında yaşamak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan büyük suça rağmen Askeri Savcı'nın İsrail askerlerini koruması gerektiğini savunan Smotrich, ortaya çıkan görüntüler nedeniyle İsrail devletinin bedel ödediğini öne sürdü.

Görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, görüntülerin "orduya zarar verdiğini" belirterek, Askeri Savcılığın görüntülerin sızdırılması olayıyla ilişkisi sorgulandığı için Askeri Savcı Yerushalmi'nin zorunlu izne çıkartıldığını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de soruşturma açılması ve Askeri Savcı'nın zorunlu izne çıkartılmasının, "hukuk kisvesi altında suçlu bir işleme karşı demokrasinin savunulması" olduğunu ileri sürmüştü.

Buna karşın, İsrailli yetkililerin, Sde Teiman tutukevinde Filistinli esire karşı gerçekleştirilen işkenceye ilişkin herhangi bir tepki göstermemesi dikkati çekiyor.

Sde Teiman'daki cinsel işkence görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayınlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan İsrailli askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza verilmedi.