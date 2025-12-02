Haberler

İsrail Ordusu Nablus'ta Filistinli Esirin Ailesinin Evini Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli esir Abdulkerim Sanuber'in ailesine ait evi yıkarak bölgede tahliye uyarısında bulundu. Bu işlem, daha önceki gözaltı ve baskınların bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli bir esire ait evi yıktı.

İsrail askerleri, Filistinli esir Abdulkerim Sanuber'in Nablus'taki ailesinin yaşadığı eve baskın düzenledi.

Askerler, bölge sakinlerine tahliye uyarısı yaptıktan sonra Filistinli esirin ailesine ait 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki daireyi patlattı.

İsrail makamlarının, 5 Eylül'de Zavata köyünde yaşayan Sanuber ailesine evlerinin yıkılacağı ve mülklerine el konulacağı yönünde bildirimde bulunduğu aktarılmıştı.

İsrail ordusu, daha önce Nablus'a düzenlediği baskında "şubat ayında İsrail'de otobüsleri hedef alan bir dizi bombalı saldırıdan sorumlu olduğu" iddiasıyla Abdulkerim Sanuber'in gözaltına aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
