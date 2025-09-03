İsrail Ordusu Nablus'ta Baskın Düzenledi, Bir Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail özel birlikleri kampa sızarak bir evi kuşattı, ardından da İsrail ordusu takviye birliklerle kampa baskın düzenledi.

Kampta baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere gerçek mermiyle karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 25 yaşındaki Muhammed Cemal Ömer Medeni'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu da kampta en az bir kişiyi de gözaltına aldıktan sona bölgeden çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği baskın ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1017'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.