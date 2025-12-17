Haberler

İsrail ordusu baskın düzenlediği Nablus'ta 3 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı. Baskın sırasında çıkan arbede sonrasında Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi ve birçok mahallede konuşlandı.

Baskına karşı çıkan Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail askerleri taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında yaralanan 3 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunuldu ve ardından hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
