İsrail Ordusu Nablus'ta 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un batısındaki Deyr Şeref kontrol noktasında 3 Filistinliyi darbettiği ve bu kişilere tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Kızılay ekiplerinin yaralıları hastaneye ulaştırdığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun kontrol noktasındaki uygulamalarını sıkılaştırdığını, uzun süren kimlik kontrolleri yaptığını, araçları aradığını ve sivilleri saatlerce alıkoyduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 1000 askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.