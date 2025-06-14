İsrail Ordusu'na İran'dan Balistik Füze Saldırısı: 7 Asker Yaralı

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İsrail ordusu, İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında 7 askerinin hafif yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından askerler hastanede tedavi altına alındı.

İsrail ordusu, dün gece İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısında 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 askerin hafif yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada askerlerin hangi noktaya düzenlenen saldırı sırasında yaralandığı belirtilmezken saldırı sonrasında hastanede tedavi altına alınarak taburcu edildikleri aktarıldı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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