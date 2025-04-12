İsrail Ordusu 'Morag Koridoru'nu Ele Geçirerek Gazze'yi Üçe Bölüyor

İsrail ordusu "Morag Koridoru" olarak bilinen bölgeyi ele geçirerek Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayırdı. Ordu Refah'a yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Gazze Şeridi'nde operasyon alanını genişletmeye hazırlanan İsrail ordusu, güneydeki Refah kentinin kuşatmasının tamamlandığını bildirdi.

İsrail'in Ocak'ta başlayan ateşkesi sonlandırarak 18 Mart'ta çatışmalara geri dönmesinden bu yana ordu, Refah'ın boşaltılması yönünde sivillere çağrıda bulunuyordu. Çatışmaların başında güneye kaçarak bölgede toplanan yüz binlerce Filistinli şu an denizle sınırlanan dar bir alanda sıkışmış durumda.

Cumartesi günü İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki 36. Tümen birliklerinin son 24 saatte Refah ve Han Yunus'u ayıran güzergahta mevzilenmeyi tamamladığı kaydedildi. İsrail ordusu daha önce de kuzeydeki Netzarim Koridoru'nu ele geçirmişti. Şimdi güneydeki "Morag Koridoru" olarak bilinen bölgenin ele geçirilmesiyle Gazze Şeridi fiilen üçe bölünmüş oldu.

İsrail hükümeti Hamas tamamen yok edilene ve Gazze'de bulunan 59 rehine serbest bırakılana kadar savaşı sürdüreceğini ifade diyor. Hamas ise rehinelerin, İsrail askerinin Gazze'den çekileceği bir anlaşma karşılığında serbest bırakılacağını belirtiliyor ve silah bırakma taleplerini reddediyor. Diğer yandan İsrail'in saldırıları devam ederken taraflar Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakereleri sürdürüyor.

Reuters / MUK,ET

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