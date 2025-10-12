Haberler

İsrail Ordusu Mısır Sınırında Kaçakçılık Girişiminde Bulunan Bir Kişiyi Öldürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Mısır sınırında kaçakçılık girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Olayda başka bir kişi gözaltına alındı, orduda yaralanma yaşanmadı.

İsrail ordusu, Mısır sınırında "kaçakçılık girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin" öldürüldüğünü duyurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.

Askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini öldürdüğü, diğerini ise gözaltına aldığı ifade edildi.

Olayda İsrail ordusu saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, öldürülen şahıs ya da şüphelinin kimliği ya da uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Ünlülere operasyon gündemdeyken MHP'nin ağır topu ateşe benzin döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşı Öcalan, bir konudan çok rahatsızmış! Buldan'ın da hükümete bir çağrısı var

Öcalan bir konudan çok rahatsızmış! Buldan'ın da hükümete çağrısı var
MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Ünlülere operasyon gündemdeyken MHP'nin ağır topu ateşe benzin döktü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.