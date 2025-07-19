İsrail Ordusu, Mecdel Şems'ten Suriye'ye Geçen Dürzi Grupları Geri Dönmeye Zorluyor

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Golan Tepelerindeki Mecdel Şems bölgesinden gece saatlerinde onlarca kişiden oluşan bir grubun çitleri aşarak Suriye içlerine ilerlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olaylar sonrası Mecdel Şems'te yaşanan protestoların sürdüğü bildirildi.

Gece saatlerinde toplanan Dürzi protestocuların kalabalığı dağıtmaya çalışan İsrail askerlerine "şiddet uyguladığı" öne sürüldü.

İsrail ordusunun, gece çitleri aşarak Suriye içlerine ilerleyen onlarca Dürzi'yi geri getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Dürzilerin İsrail askerlerine uyguladığı şiddet kınandı.

Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı işgal altındaki Mecdel Şems'te hareketlilik sürüyor

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzilerin merkezde yer aldığı olaylar sonrası İsrail işgali altındaki Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Mecdel Şems bölgesinde hareketlilik devam ediyor.

İsrail ordusunun işgali altındaki Golan Tepelerine yerleştirdiği çitleri aşan yaklaşık 1000 Dürzi Suriye içlerine girmişti.

Ordudan yapılan açıklamada, onlarca Dürzi'nin geri döndürüldüğü ancak Suriye içlerindeki çok sayıda Dürzi'nin getirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise işgal altındaki Golan Tepelerinden Suriye'ye geçen çok sayıda Dürzi'nin hala dönmediğini bildirmişti.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.