İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Mayıs Ayında 488 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Mayıs Ayında 488 Filistinliyi Gözaltına Aldı
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Filistin Kurtuluş Örgütü ve ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail ordusu mayıs ayında Batı Şeria'da 39'u çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere toplam 488 Filistinliyi gözaltına aldı. 7 Ekim 2023'teki Gazze saldırılarından bu yana toplam gözaltı sayısı 17,500'e ulaştı. Raporda, gözaltıların yanı sıra Cenin ve Tulkerim gibi bölgelerde ev yıkımları ve saha infazları gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da mayıs ayı boyunca 39'u çocuk, 23'ü kadın 488 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde mayıs ayında da devam ettiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Rapora göre, İsrail ordusu Batı Şeria ve Kudüs'te mayıs ayı boyunca 39'u çocuk, 23'ü kadın 488 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısı ise 545'i kadın ve 1400'ü çocuk yaklaşık 17 bin 500'e ulaştı.

Bu veriler, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlileri kapsamazken, alıkonulanların sayılarının binlerce olduğu öngörülüyor.

Gözaltıların, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım devam ederken; Filistin topraklarındaki saldırılar tırmanırken gerçekleştirildiğine dikkati çekilene raporda, gözaltıların yanı sıra İkinci İntifada'dan (2000) bu yana en kapsamlı saldırılara maruz kalan Cenin ve Tulkerim illeri başta olmak üzere saha infazları gerçekleştirildiği; düzinelerce evin yıkıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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