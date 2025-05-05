CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

İsrail Ordusu Lübnan ve Suriye Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Lübnan ve Suriye Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır bölgesine yönelik hava saldırıları yaptığı bildirildi. Saldırılar, Beka bölgesindeki Centa beldesine ve güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesine yönelik gerçekleştirildi. Bu saldırılar, 2024'teki ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan ile Suriye arasındaki sınır bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattını bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Suriye ile Lübnan sınırındaki sıra dağlarda yer alan Beka bölgesinin Centa beldesine saldırı düzenlediği aktarılan haberde, savaş uçaklarının Beka bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

NNA haberinde ayrıca, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesindeki bazı konteyner evleri hedef aldığı kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kırsalına da 3 saldırı düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.