İsrail Ordusu Lübnan Sınırında Askeri Tatbikat Düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan sınırında 'savunma ve saldırı' hazırlıkları kapsamında 5 günlük sıkı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, yedek askerlerin seferberliği ve Hizbullah'a yönelik senaryolar üzerinde yoğunlaşıyor. Son günlerde yeni saldırılar olabileceği iddiaları da gündemde.

İsrail ordusu, Lübnan'a yeni saldırılar düzenleneceğine yönelik iddialar eşliğinde, bu ülke sınırında "savunma ve saldırı" hazırlıklarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, hava, deniz ve kara unsurlarının katıldığı yoğun bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 91. Tümen liderliğinde düzenlenen tatbikatın 5 günün ardından tamamlandığı belirtildi.

Lübnan sınırında gerçekleştirilen tatbikatın amacının, yedek askerlerin seferberliği ve güçlerin artırılması dahil olmak üzere savunma ve saldırı senaryolarına hızlı bir şekilde geçiş için hazırlık olduğu iddia edildi.

Söz konusu senaryoların Hizbullah'a yönelik uzun süre devam eden saldırıların ardından ortaya çıkan mevcut duruma uyarlandığı ileri sürüldü.

Kara unsurlarının yanı sıra hava ve deniz unsurlarının da katıldığı tatbikatın, itfaiye, acil yardım ve polis gibi diğer kurumlarla da koordinasyonu içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun her senaryoya hazırlıklı olduğu öne sürülerek her türlü tehlikeyi ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerin süreceği tehdidinde bulunuldu.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'ı sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutuyor ve onlarca yıldır işgal ettiği bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Son günlerde bölge basını, İsrail tarafından Lübnan'a yönelik yeni ve geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatılabileceğini iddia ediyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
