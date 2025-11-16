Haberler

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Sur Kentinde İHA ile Saldırı Düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenleyerek 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Sur'a bağlı El-Mansuri beldesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
title
