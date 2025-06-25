İsrail Ordusu, Lübnan'ın Nebatiye ve Sur Kentlerine İHA Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi, bir kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde tütün tarlaları yakınındaki bir bölgeyi bombaladı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, Sur kentinin El-Mansuri beldesine de İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda Lübnanlı bir gencin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan Nebatiye'nin Rab Selasin beldesinde ise bir kişinin (43), İsrail saldırılarından kalan bir bombanın patlaması sonucu yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri Meys el-Cebel bölgesinde moloz kaldırma çalışması yapan bir kamyona ateş açtı, olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail devriyesi Mavi Hat'tı onlarca metre geçerek Meys el-Cebel'de vurulan kamyonun yakınlarına kadar ulaştı.

İsrail ordusu ayrıca Havla beldesinde de 3 ses bombası attı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Keferdeccal beldesinde dün, İsrail'e ait İHA'yla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te "kapsamlı bir savaşa" dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.