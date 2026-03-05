İsrail, Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması talebini yineledi

İsrail ordusu, yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısını yineleyerek geniş kapsamlı saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyinde yaşayanların bir an önce Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi gerektiğini ifade etti.

Uyarının Sur ve Bint Cubeyl kentlerinde yaşayanları da kapsadığını belirten Adraee, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı güçlü bir saldırı düzenleyeceğini ileri sürdü.

Savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ve son 2 senede İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle ağır hasar alan bölgenin tamamen boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah üyelerinin, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkes kendi hayatını riske atıyor." ifadesini kullandı.

"Hizbullah tarafından askeri amaçlarla kullanılan herhangi bir ev hedef alınabilir." tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara evlerini terk ederek Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltma ve nehrin kuzeyine doğru hareket etmesini istedi."

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA