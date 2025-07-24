İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Sızdı, Ahırı Havaya Uçurdu

İsrail ordusuna bağlık bir birlik, Lübnan'ın güneyine sızarak bölgedeki bir ahırı havaya uçurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerlerinden oluşan bir birlik Lübnan'ın güneyine sızdı.

Sınırdan yaklaşık 800 metre içeriye sızan İsrail askerleri, Havle beldesinde gerçekleştirdiği patlamayla bir ahırı tahrip etti.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) da, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Patlama sonucu yaşanan can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki işgalini sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.