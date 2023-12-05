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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı, 4 asker yaralandı

5 Aralık 2023 16:51 Son Güncelleme: 16:53 Abone Ol

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 Lübnan askerinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı. Saldırıda 4 Lübnan askerinin yaralandığı ifade edildi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü. Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.