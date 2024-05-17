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İsrail, Lübnan'ın doğusunda araca hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 1 yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında Cemaati İslami yöneticisi 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hedef alınan araç büyük ölçüde zarar gördü. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda bugüne kadar birçok kayıp yaşandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında biri Cemaati İslami yöneticisi 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Bekaa'ya bağlı Mecdel Ancar beldesi yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Komutan Şerahbil Ali es-Seyyid, Aksa Tufanı savaşında, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da işgal uçaklarının hedefi olmasının ardından şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Hedef alınan aracın büyük bir kısmı yandı. Araçta bulunan Cemaati İslami yöneticilerinden Şerahbil Ali es-Seyyid ve beraberindeki bir kişi öldü, olay yerindeki 1 kişi ise yaralandı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in, Lübnan sınırı yakınındaki bazı mevzilerinin roket ve top mermileriyle hedef alındığı belirtildi.

Cemaati İslami, Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla biliniyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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