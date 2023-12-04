İsrail Ordusu Lübnan'dan Saldırı Sonucu 3 Asker Yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen havan topu saldırısında 3 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen havan topu saldırısında 3 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Ordundan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'dan sınırdaki İsrail ordusuna ait noktalara havan mermileriyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu saldırıda 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu sabah yine Lübnan topraklarından sınırdaki İsrail ordusuna ait askeri noktalara havan mermileri atıldığı kaydedildi.

Buna karşılık, havan mermilerinin atıldığı noktanın topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Bu saldırılarda 89 Hizbullah üyesi ve 6 İsrail askeri öldü.