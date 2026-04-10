İsrail, Lübnan'ın güneyinde 5 tümeninin eşzamanlı saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkese dahil olmadığını belirterek, Lübnan'ın güneyinde beş tümenle eşzamanlı saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. 2 Mart'tan bu yana 1400'den fazla Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara ve başkent Beyrut dahil ülke genelinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 1400'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğü iddiasına da yer verilen açıklamada, ölen Hizbullah mensuplarının yüzlercesinin Rıdvan Gücü'nden olduğu savunuldu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyine kara saldırılarında 4 bin 300 civarında Hizbullah altyapısının imha edildiği ve binden fazla silahın ele geçirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun 162, 146, 98, 91 ve 36'ıncı tümenlerinin, Lübnan'ın güneyinde eşzamanlı kara saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının ise son 24 saatte bölgede 120 Hizbullah mevzisini hava saldırılarıyla hedef aldığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
