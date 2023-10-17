İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
İsrail ordusunun, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdığı bildirildi.
İsrail ordusunun, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdığı bildirildi.
Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdık." dedi.
Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermeyen sözcü, ayrıntıların daha sonra geleceğini söyledi.
Kaynak: AA / Güncel