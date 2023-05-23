İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a havadan 'uyarı' bildirisi attı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın iki gün önce askeri tatbikat düzenlediği Lübnan'ın güney bölgesine havadan "uyarı" bildirileri dağıttı.

Lübnan medyası, ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait uçakların attığı bildirilerin fotoğraflarını yayımladı.

Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırı yakınlarındaki dağlık bölgelere atılan bildirilerde, "Hareket etmeden önce düşün. Senin sınır ihlalin ve davranışların durumu daha da kötüleştirip, yaralamaya yola açabilir." ifadeleri yer aldı.

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva da dün katıldığı bir konferansta Hizbullah'ın hata yapmaya çok yakın olduğunu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini söylemişti.

Hizbullah'ın askeri tatbikatı

Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.