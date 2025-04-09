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İsrail Ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırının, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditler oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, ateşkesin ihlali olarak değerlendirildi.

- İsrail ordusu Lübnan'daki Hizbullah'a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı

TEL AVİV - İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bulunan ve Hizbullah'ın hava savunma birimine ait olan bir silah deposuna hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Lübnan'da varılan ateşkesi ihlal ederek bölgeye saldırılarını sürdüren İsrail'den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bulunan ve Hizbullah'ın hava savunma birimine ait olan bir silah deposuna hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lübnan'da Hizbullah'a ait silahların bulunmasının İsrail'in güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, bunun ayrıca İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali olduğu kaydedildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgede çekilen amatör kamera görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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