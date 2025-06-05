İsrail Ordusu Lübnan'daki Hava Saldırılarını Genişletiyor

İsrail Ordusu Lübnan'daki Hava Saldırılarını Genişletiyor
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İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki hedeflerin ardından Ayn Kana beldesine de saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Ordu sözcüsü, bölgedeki binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek tahliye çağrısında bulundu. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Lübnan'ı hedef alması devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hedef almasının ardından ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana beldesine de saldıracağını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'un güneyindeki Ayn Kana beldesindeki birkaç binanın işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Ayn Kana beldesinde hava saldırıları yürüteceklerini duyurdukları binaların Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek bölgenin "tahliye edilmesini" istedi.

Dahiye bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu iddia ederek şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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