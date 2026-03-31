İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 4 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda 4 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, kara saldırılarını sürdürdükleri ve işgali genişlettikleri Lübnan'ın güneyinde yaralanan askerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın dün gerçekleştirdiği roket saldırısında şarapnellerin saçılması nedeniyle bir askerin yaralandığı duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinde bir insansız hava aracının (İHA) İsrail askerlerinin yakınlarına düşmesi sonucu 3 yedek askerin hafif yaralandığı da belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda toplamda 10 İsrail askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle, Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.