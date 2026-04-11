Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 2 İsrail askeri yaralandı

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusunun 2 askeri, bölgede Hizbullah ile girilen çatışmada yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'ndan 2 askerin orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan 2 askere Hizbullah mensuplarıyla girilen çatışmada şarapnel parçalarının isabet ettiği kaydedilen açıklamada, yaralı İsrail askerlerinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.