Haberler

Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 2 İsrail askeri yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girilen çatışmada 2 askerin yaralandığını açıkladı. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırılarda ölü sayısı 1953'e yükseldi.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusunun 2 askeri, bölgede Hizbullah ile girilen çatışmada yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'ndan 2 askerin orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan 2 askere Hizbullah mensuplarıyla girilen çatışmada şarapnel parçalarının isabet ettiği kaydedilen açıklamada, yaralı İsrail askerlerinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

