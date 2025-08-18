İsrail Ordusu, Lübnan'da İHA Saldırısı Düzenledi: 4 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Hiyam beldesine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının saldırıya ilişkin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı.

Açıklamaya göre İsrail'in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine düzenlediği saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
