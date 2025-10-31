Haberler

İsrail Ordusu Lübnan'da İHA Saldırısı Düzenledi: 1 Yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi. 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Kunin beldesinde bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.



