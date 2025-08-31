İsrail Ordusu, Lübnan'da İHA ile Motosiklet Hedef Aldı: 1 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikleti hedef aldığı saldırıda1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin El-Fevka ve Meyfedun yolu üzerinde seyir halindeki bir motosikleti İHA ile hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.