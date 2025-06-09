İsrail Ordusu Lübnan'da İHA ile Araç Hedef Aldı

İsrail Ordusu Lübnan'da İHA ile Araç Hedef Aldı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentinde bir aracı insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Saldırıda yangın çıkan araçta can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi. 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Nebatiye'deki Vadi el-Nemeyriya-Zifta yolunda bir araç hedef alındı.

Saldırıda vurulan araçta yangın çıktı.

Haberde, saldırıda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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