İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah Mensubunu Öldürdü

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda bir Hizbullah mensubunu öldürdüğünü açıkladı. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde düzenlediği saldırıda bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail sınırındaki Havla beldesinde düzenlenen saldırıda 1 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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