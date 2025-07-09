İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği baskınlarda, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği silah depoları ile askeri altyapı tesislerini tespit ederek imha ettiğini öne sürdü.

Ateşkesin ardından 8 ay geçmesine rağmen kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerinin, sınırındaki Nebatiye kentine bağlı Cebel Balat bölgesinde silah deposu ve ateş noktalarının yer aldığı bir "Hizbullah tesisi" tespit ederek yıktığı ifade edildi.

Sur kenti yakınlarındaki Labbune bölgesinde ormanlık alanda düzenlenen başka bir baskında, "çoklu roketatar, makineli tüfek ve onlarca patlayıcı" düzeneğin bulunduğu silahların ortaya çıkarıldığı ve tüm mühimmatın imha edildiği belirtildi.

Aynı bölgede Hizbullah tarafından silah deposu olarak kullanıldığı öne sürülen yer altı bir tesisin de İsrail ordusuna bağlı muharip mühendisler tarafından yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede yeraltı noktalarının patlatıldığı görüntülere yer verildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.