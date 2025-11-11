Haberler

İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a Ait Binaları Yıktı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Houla beldesinde Hizbullah'a ait binaları yıkarak saldırılara devam ettiğini açıkladı. Gece saatlerinde düzenlenen baskında çok sayıda bina patlayıcılarla imha edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir beldede "Hizbullah'ın kullandığını" iddia ettiği çok sayıda binayı yıktığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sınıra yakın bölgede yer alan Houla beldesine gece saatlerinde baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında "Hizbullah'ın kullandığı" ileri sürülen çok sayıda binanın patlayıcılarla yıkıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Houla'da çok sayıda binanın patlayıcılarla havaya uçurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, gece geç saatlerde Houla yakınlarındaki Aytarun beldesine sızan İsrail askerleri, 4 binayı patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu.

İsrail ordusu ateşkese rağmen sık sık Lübnan'a saldırılar düzenliyor.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
