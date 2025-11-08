Haberler

İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 3 Ölü, 11 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde farklı bölgelerde 3 araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'lar, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile Şeba beldesi ve Beraşit beldesinde toplam 3 aracı hedef aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalara göre saldırılar sonucu Şeba'da 2 kişi hayatını kaybetti. Beraşit'taki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Bint Cubeyl'de sabah erken saatlerde yapılan saldırıda ise 7 kişi yaralandı.

Böylece bugün ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda toplam 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail açıklaması

İsrail ordusu, Şeba beldesine düzenlenen İHA saldırısını üstlendiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenledikleri saldırıda "Hizbullah'la çalışan Lübnan Direniş Tugayları'na" mensup 2 kişinin hedef alındığını öne sürdü.

Adraee, bu kişilerin Hizbullah adına silah kaçakçılığı yaptığını iddia etti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.