İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 3 Ölü, 11 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde farklı bölgelerde 3 araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'lar, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile Şeba beldesi ve Beraşit beldesinde toplam 3 aracı hedef aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalara göre saldırılar sonucu Şeba'da 2 kişi hayatını kaybetti. Beraşit'taki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Bint Cubeyl'de sabah erken saatlerde yapılan saldırıda ise 7 kişi yaralandı.

Böylece bugün ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda toplam 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail açıklaması

İsrail ordusu, Şeba beldesine düzenlenen İHA saldırısını üstlendiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenledikleri saldırıda "Hizbullah'la çalışan Lübnan Direniş Tugayları'na" mensup 2 kişinin hedef alındığını öne sürdü.

Adraee, bu kişilerin Hizbullah adına silah kaçakçılığı yaptığını iddia etti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.