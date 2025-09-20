Haberler

İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişiyi hayatını kaybetti. Saldırı, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesiyle gerçekleşti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, insansız hava aracı (İHA) ile Nebatiye kentindeki El-Hardeli yolu üzerinde bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberde saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ile Bint Cubeyl kentlerinde iki araca düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) LübnanGeçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.???????

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
Ali Koç'un zor anları: Yüzlerce kişi gözünün içine baka baka 'Sadettin Saran' tezahüratı yaptı

Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.