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İsrail Ordusu, Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü

İsrail Ordusu, Lübnan'da Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Ölü
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının Nebatiye vilayetindeki Kakaiye el-Cisr beldesinde gerçekleştiğini bildirdi. Saldırılara rağmen ateşkes anlaşması hala ihlal ediliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hava saldırısıyla hedef alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiye el-Cisr beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İHA'yla hedef alınan otomobilde bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Vadi el-Hucayr bölgesinde bir aracı İHA'yla vurduğu aktarıldı.

Haberde bölgede uçuş yapan İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Şeba bölgesinde bir evin üstüne düştüğü ancak can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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