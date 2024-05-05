İsrail ordusu Lübnan'da bir eve hava saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, biri kadın çok sayıda sivil de yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde bir evi hedef aldı.
Saldırıda aynı aileden biri çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri kadın çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.