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İsrail ordusu Lübnan'da bir eve hava saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, biri kadın çok sayıda sivil de yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda aynı aileden biri çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri kadın çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Çocuk Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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