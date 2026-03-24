İsrail ordusunun Lübnan'daki sınır beldesine düzenlediği baskında 1 kişi öldü, 4 kişi alıkonuldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın Hilta beldesinde gerçekleştirdiği baskında 1 kişinin ölümüne ve birçok insanın yaralanmasına neden oldu, 4 kişi ise alıkonuldu.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde sınır hattında yer alan Hilta beldesindeki bir eve düzenlediği baskında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, 4 kişi ise alıkonuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, gece yarısından sonra Hilta beldesine girerek bir eve baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin 4 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
