İsrail Ordusu, Lübnan'da Ateşkesi İhlal Ederek Saldırı Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırıları ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan ile ateşkesi ihlal ederek insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, sınıra yakın Sur kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Sayda kentinin El-Kasımiyye, Ezrariyye ve Ensariyye beldelerinin yanı sıra Nebatiye kentinin çeşitli beldelerinde de alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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