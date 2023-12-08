İsrail ordusu Lübnan'da askeri araç ile sağlık merkezini hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'da askeri araç ile sağlık merkezini hedef aldığı saldırılarda, 1 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney sınırında yer alan Nakura beldesi yakınlarında orduya ait bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 1 Lübnan askerinin hafif bir şekilde yaralandığı, 2 askerin de boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Saldırının ne şekilde yapıldığına dair herhangi bir detay paylaşılmazken yaralanan ve etkilenen askerlerin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Lübnan ordusundan yapılan bir açıklamada ise Ayn Abil'de orduya ait bir sağlık merkezinin İsrail'in saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.

Can kaybının yaşanmadığı saldırıda sağlık merkezinde hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 97 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü

Çatışmalar ayrıca Lübnan'da 3'ü çocuk, 3'ü gazeteci 23 sivilin, İsrail'de de 5 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.