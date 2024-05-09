İsrail ordusu Lübnan'da araç hedef aldı, ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir aracı hedef alması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Bafliye beldesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.