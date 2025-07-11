İsrail Ordusu, Lübnan'da Araç Hedef Alarak 1 Kişiyi Öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye kentine bağlı Numeyriyye beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Saldırıda insansız hava aracı (İHA) ile seyir halindeki aracın hedef alınması üzerine 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı saldırıda ayrıca 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. NNA'nın haberinde göre yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????