İsrail Ordusu, Lübnan'da 2 Askerin Ölümü ile İlgili Soruşturma Başlattı

İsrail ordusu, 2 Lübnan askerinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından, dün Lübnan'ın güneyinde yaşanan patlama sonucu 2 Lübnan askerinin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Adraee, Sur kentine bağlı Nakura beldesinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bir istihkam aracına İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Mühimmatın patlamadığı ve yere düştüğünü aktaran Adraee, daha sonra aynı bölgede birkaç Lübnan askerinin yaralandığına ilişkin haberler olduğunu kaydetti.

Adraee, olay nedeniyle İsrail ordusunun üzüntü duyduğunu ve Lübnan askerlerinin İsrail'e ait mühimmattın patlaması nedeniyle mi yaralandığına ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bomba yüklü İHA dün Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü.

Düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.