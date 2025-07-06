İsrail Ordusu Lübnan'a Yoğun Hava Saldırıları Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar, Nebatiye, Sur ve Baalbek bölgesindeki çeşitli beldelere odaklandı. Ateşkese rağmen saldırılar neredeyse günlük olarak devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefermeleki, İklim et-Tuffah bölgesi, Ez-Zerariye Vadisi, Sur kentindeki El-Kasımiyye bölgesinde yer alan Reddi ve El-Matariyye beldeleri ile Burc Rahhal ve Erzi beldelerini yoğun şekilde hedef aldı.

Saldırıların bazı bölgelerde tekrarlandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca Baalbek kentinin batısındaki Bevadi beldesini de 3 hava saldırısıyla vurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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