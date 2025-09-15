Haberler

İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırı Düzenledi: Bir Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir otomobile düzenlediği saldırıda bir kişi öldü. Olay, ateşkese rağmen İsrail'in bölgedeki saldırılarına devam ettiğini gösteriyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir otomobile düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'ye bağlı Tulin ve Kalaviye kasabalarını birbirine bağlayan yolda bir otomobili hedef aldı.

Saldırıda, bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd - Güncel
Ergin Ataman: Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem

Gözler Ergin Ataman'daydı! Final sonrası olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.